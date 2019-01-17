Son Dakika Haberleri: Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen İki Şüpheli Tutuklandı

Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen İki Şüpheli Tutuklandı

46 dakika önce

Bartın'da bir kişiye zorla senet imzalattırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen İki Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bartın'da bir kişiye zorla senet imzalattırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesinde D.Ç, jandarma komutanlığına başvurarak 3 kişinin kendisine zorla ve psikolojik baskı yaparak senet imzalatarak 55 bin lira istediğini öne sürdü.

D.Ç'nin, şüphelilerin, parayı ödememesi halinde kendisine ve ailesine zarar vereceklerini söylediklerini belirterek şikayetçi olması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili E.T, T.G. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve E.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, T.G. ise savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Kozcağız, Jandarma, Bartın, Güncel
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