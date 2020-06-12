Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı - Son Dakika

Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı
Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı ADANA'da bir evde zorla tutulup, darp edilen ve kolundan bıçaklandığını iddia eden Semiha N. (28), polis tarafından kurtarıldı.
Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı
ADANA'da bir evde zorla tutulup, darp edilen ve kolundan bıçaklandığını iddia eden Semiha N. (28), polis tarafından kurtarıldı.
Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis evde zorla tutulan bir kadın olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polisler, zorla tutulduğu evde uzun süre darp edilip işkence yapıldığını iddia eden Semiha N.?yı kurtardı. Kolunda bıçak kesikleri olan kadın çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma ile genç kadını darp edip yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:29 Kaynak: DHA
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