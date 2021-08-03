Üye Girişi
Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor - Son Dakika

Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor

03.08.2021 14:28
Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor, System.String[]

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen ve Polonya'dan insani vize alan Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, yarın Tokyo'dan direkt uçuşla Polonya'ya gelecek.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen ve Polonya'dan insani vize alan Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, yarın Tokyo'dan direkt uçuşla Polonya'ya gelecek.

Belarus Spor Dayanışması Vakfı, ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Tokyo'da bulunan ancak teknik ekibini eleştirdiği için zorla Belarus'a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouska'nın 4 Ağustos Çarşamba günü Polonya'ya geleceğini duyurdu. Siyasi görüşlerinden dolayı baskı gören Belaruslu sporcuları destekleyen vakfın Başkanı Aleksander Opiejkin, Tsimanouska'nın Polonya'dan insani vize aldığını, kendilerinin ise Tokyo'dan Varşova'ya uçak bileti ayarladıklarını söyledi. "Tsimanouska genç, başarı elde eden bir sporcu. Elbette kariyerini devam ettirmek isteyecektir, dolayısıyla kendini geliştirmek ve antrenman yapabilmek için yardıma ihtiyacı olacaktır" diyen Opiejkin, Tsimanouska'nın Almanya'ya da Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunacağını belirtti.

Belaruslu yetkililer tarafından ülkesine geri gönderilmek istenen Krystina Tsimanouska, Belarus'a dönmeyi reddederek Japon yetkililerden yardım istemişti. Belaruslu yetkililerce getirildiği havaalanından polis gözetiminde bir otele yerleştirilen Tsimanouska, dün Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne gelerek insani vize başvurusunda bulunmuştu. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz Tsimanouska'ya istediği vizenin verileceğini bildirmiş, Belaruslu atletin uluslararası koruma ya da siyasi iltica talebinde bulunması halinde de durumu değerlendirileceklerini ifade etmişti. Polonya Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanı Piotr Glinski de Polonyalı yetkililerin Krystina Tsimanouska'ya spor kariyerine devam edebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti. Tsimanouska'nın eşi Arseni Zdanewicz de çocuğuyla birlikte dün Belarus'u terk ederek, Ukrayna'ya geçmişti. - VARŞOVA

Polonya, Belarus, Tokyo, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor - Son Dakika


Son Dakika

Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada 14:48 Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı 14:29 Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı 13:18 Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı
SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos 13:12 SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 12:28 Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi 11:37 Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi         
15:12
Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu         
14:47
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım         
14:23
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış         
13:16
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı         
11:37
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış         
11:28
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu         
10:17
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor         
09:32
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 15:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement