Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi - Son Dakika

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında iddiaya göre mısır tezgahı olan E.I., yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü iş bahanesiyle aracına aldı.

ZORLA UYUŞTURUCU İÇİRİP İSTİSMAR ETTİ

Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı. Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı.

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Akşam saatlerinde durumdan haberdar olan iki çocuğun yakınları etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı. Saldırı sırasında E.I., ve yanında çalışan F.H., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T., ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.