Üye Girişi
Zorlama hapiste Aygün'ü durdurmaya yetmedi, cezaevinden çıktığı gibi Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdırdı - Son Dakika

Zorlama hapiste Aygün'ü durdurmaya yetmedi, cezaevinden çıktığı gibi Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdırdı

13.07.2021 09:09

Sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Hakan Sabancı'ya küfür ve ağır hakaretlerde bulunun Aydın, takipçilerinden özür dileyerek, "Soyadın mı büyük yaratıcı mı büyük? İşte bunu zaman gösterirken ben de bunu keyifle seyredeceğim" dedi.

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra bir anda magazin basının gündemine oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaşım yaparak 3 aylık hamile olduğunu ileri sürdü. Hakan Sabancı ise hakkında peş peşe paylaşımlar yapan Aydın için mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayarak paylaşımlarına devam eden Aydın, 3 gün zorlama hapis yattı.

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yine Hakan Sabancı'yı hedef alan Aygün Aydın, peş peşe hakaret ve küfürler yağdırarak "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

"ÖRNEK OLMAM GEREKEN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Paylaşımın gündem olmasının ardından geri adım atmayan Aydın, sabah saatlerinde yine Sabancı'ya gönderme yaparak peş peşe paylaşımlar yaptı. Aydın ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında dilimin keskinliğinden, kalbimin öfkesinden yalnız yaratıcıya sığınırım bilirim ki her şey yalnız ona aittir. O dilediğine verir dilediğinden alır. ikisi de bizim için imtihandır. Ağır ithamlarım için yalnızca örnek olmam gereken insanlardan ve rabbimden özür dilerim. Diğer her şeyi gereken yollarla yenmem için zaten rabbim bana yeterlidir. Nitekim her şey sadece onun bir ol demesine bakar ve o kimsenin hakkını kimsenin yanına kar bırakmaz zira o her şeyi işiten ve bilendir. "

"MAZLUMUN AHI ALINMAYA DEVAM EDİLDİ"

"Evrendeki her şeyin mülkü yalnız ona aittir o dilediğinden alır dilediğine verir. Gücü de. Kudreti de.. Serveti de.. Çok uzağa gitmeye gerek yok bir kaç gün evvel batmaz denilen firmalar batmakla burun buruna geldi bu bir imtihandı belli ki kimse bundan ders almadı hala mazlumun ahı alınmaya devam edildi."

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN ADALETİ ARAYACAĞIM"

Adaleti her yolla arayacağım ne pahasına olursa olsun yine de bilirim aşağının terazisi şaşsa bile yukarının terazisi asla şaşmaz. Soyadın mı büyük yaratıcı mı büyük işte bunu zaman gösterirken bende bunu keyifle seyredeceğim.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

"ETRAFIM BENİ DESTEKLEYEN İNSANLARLA ÇEVRİLİ"

Yaşadığı zor günlerde ailesinin yanında olduğunu söyleyen Aygün Aydın, "Ne kadar da şanslı bir insanım yaşamımı güzelleştiren ve her koşulda yanımda olan, destekleyen nice insanla çevrili etrafım. Hepiniz iyi ki varsınız" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

HAKAN SABANCI YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Hakan Sabancı, yeni sevgilisi Dilan Sakar ile tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla Ege'de tatil yapan çiftin bir fotoğrafı da basına yansıdı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

Zorlama hapiste Aygün'ü durdurmaya yetmedi, cezaevinden çıktığı gibi Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdırdı
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Medya, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zorlama hapiste Aygün'ü durdurmaya yetmedi, cezaevinden çıktığı gibi Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Suat genç: yemin ederim daha önce içeri girecek haberinde yazmıştım. bu uslanmaz. içeriden çıkınca daha cezaevi kapısından dışarı çıkıp kendisini almaya gelen arabaya biner binmez yine adama saldıracak demiştim. beni yanıltmadı. ama bu defa 3 gün girmeyecek daha fazla girecek bu resmen kaşınıyor Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Son Dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü 15:30 Son Dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu 15:19 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi

Son Dakika Haberleri
15:36 Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir
15:27 FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış
15:18 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir         
15:37
FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış         
15:27
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlama hapiste Aygün'ü durdurmaya yetmedi, cezaevinden çıktığı gibi Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement