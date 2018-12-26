Zorlu Ameliyatların Stresini Spor ve Müzikle Atıyor

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de, Gaziemir
Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
'nde görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Mehmet Özel, yaptığı zorlu ameliyatların stresinden müzik ve spor sayesinde uzaklaşıyor. Ankara
'da dünyaya gelen 35 yaşındaki bir çocuk babası Özel, lise yıllarında gitar, klarnet ve ney çalmaya başladı.
Mühendis olmak isteyen ancak babasının isteğiyle 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Tıp Fakültesini kazanan Özel, bu yıllarda kayak sporuna ilgi duydu.
Zaman buldukça Isparta
'daki Davraz Kayak Merkezi
'ne giden Özel, burada snowboard yapmayı öğrendi.
Pratisyen hekim olarak atandığı ilk görev yeri Bayburt
'ta doğa yürüyüşleri yaparak bisiklet sporuyla da ilgilenmeye başlayan Özel, hafta sonlarını Palandöken
'de kayak yaparak geçirdi.
İhtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde ortopedi ve travmatoloji dalında yapan Özel, daha sonra tayininin çıktığı Siirt
'te yamaç paraşütü ile tanıştı.
Özel, pilotluk eğitimlerini tamamladıktan sonra Botan Vadisi'nde 50'ye yakın uçuş gerçekleştirdi.
Tayini 2 yıl önce İzmir'e çıkan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Özel, burada da su sporlarına merak sardı.
Önceleri yüzme ile ilgilenen Özel, daha sonra Alaçatı
'da rüzgar sörfü, wake board ve dalış yapmaya başladı.
Özel, bu süreçte iki yaşındaki çocuğuna örnek olabilmek için piyano çalmayı da öğrendi.
"Kendimi müzik ve sporla uğraşınca mutlu hissediyorum"
Opr. Dr. Mehmet Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye başladığında Türkiye
'nin hem iklim hem de coğrafi olarak birçok sporu yapmaya uygun olduğunu keşfettiğini söyledi.
Tıp fakültesi eğitimi boyunca enstrüman çalarak rahatladığını anlatan Özel, kayak sporuyla ilgilenmeye başlamasının ardından kendini çok mutlu hissettiğini ardından diğer spor dallarına merak sardığı aktardı.
Özel, cerrahlığın çok stresli bir meslek olduğunu ifade ederek, "Yaptığım iş ne kadar stresli ve yoğun olsa da beni spor yapmaktan alıkoymuyor. Kendime günde 2 saat vakit ayırabiliyorum. Zorlu ameliyatlardan çıktıktan sonra insan gevşemek istiyor bunu da en çok müzik ve sporla yapabiliyorsunuz. Hastaneden çıkınca bir saat bisiklet kullanıp yarım saat piyano çalınca stresim kalmıyor." dedi.
Eşinin kendisini her zaman desteklediğini dile getiren Özel, en sevdiği sporun ise yamaç paraşütü olduğunu kaydetti.
Özel, hastalarına her zaman spor ya da bir sanat dalıyla ilgilenmelerini önerdiğini, bazı hastalarının ilerleyen yaşlarına rağmen spor yapmaya başladıklarını vurguladı.