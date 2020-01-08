Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü - Son Dakika

Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü
6 saat önce
Mağazadan detaylar Çöken çatıdan detaylar Yaralıların taşınması İSTANBUL - Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:51 Kaynak: AA
Mağazadan detaylar
Çöken çatıdan detaylar
Yaralıların taşınması İSTANBUL - Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü.
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