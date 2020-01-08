Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü - Son Dakika

Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü

6 saat önce

Mağazadan detaylar Çöken çatıdan detaylar Yaralıların taşınması İSTANBUL - Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü.

Mağazadan detaylar

Çöken çatıdan detaylar

Yaralıların taşınması İSTANBUL - Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü.

Zorlu AVM'de bir mağazanın çatısı çöktü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:51 Kaynak: AA
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