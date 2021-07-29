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Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor

29.07.2021 15:20
Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor, System.String[]

Yaşadığı zihinsel zorluklar nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki iki finalden çekilme kararı alan dünyaca ünlü ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, daha önce özel hayatında birçok engelin üstesinden geldi.

Yaşadığı zihinsel zorluklar nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki iki finalden çekilme kararı alan dünyaca ünlü ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, daha önce özel hayatında birçok engelin üstesinden geldi.

Yaşadığı zihinsel sorunları nedeniyle Tokyo 2020'de kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı almasının ardından aralarında Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD Başkanı Joe Biden'ın başdanışmanlarından Susan Rice, Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner gibi birçok ünlü isimden destek mesajı alan Simon Biles, cimnastik tarihinin en önemli sporcuları arasında yer alıyor.

Kariyerinde zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, bu durumlara ise yabancı değil. Özel hayatı ve spor kariyerinde çok zorlu olaylarla erken yaşlarda tanışan 24 yaşındaki sporcu, bu engellerin başarıyla aşmayı becerdi.

Koruyucu ailede büyüdü

ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde 14 Mart 1997 tarihinde dünya gelen Simone Biles, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Maddi durumu iyi olmayan annesi Shannon, Simone ve 3 kardeşinin gereksinimlerini karşılayamadı ve doğumlarının ardından hepsini koruyucu ailelere bırakmak zorunda kaldı.

Maddi durumu daha iyi olan dedesi Ron, Simone 3 yaşına geldiğinde kardeşi Adria ile birlikte bakımını üstlendi. Cimnastiğe olan yeteneği 6 yaşındayken bir öğrenci kampı sırasında öğretmenleri tarafından keşfedilen Simone, ailesinin de desteğiyle bu spora yönlendirildi.

Ulusal ölçekteki şampiyonalara 2011 yılında katılmaya başlayan Simone Biles, bir yıl sonra milli takıma seçildi. İlk çıktığı yarışlarda çok hata yapan ve başarılı dereceler elde edemeyen Biles, milli takımın tecrübeli isimleri olimpiyat şampiyonu Kyla Ross ve Elizabeth Price'in sakatlıklarının ardından ana kadroya kota alabildi.

Kısa sürede kariyerinde çıkışa geçen Biles, milli takımda ilk altın madalyasını 2013 yılında henüz 16 yaşındayken elde etti. Sonrasında katıldığı neredeyse her şampiyonadan madalyayla dönerek ülkenin en iyi cimnastikçisi konumuna gelen Biles, bu kez ABD'nin sağlık sektöründe son yıllarda yaşanan en büyük skandallardan birisinin mağduru oldu.

Cinsel taciz mağduru oldu

1998-2015 yılları arasında küçük yaşlardaki 250'nin üzerindeki çocuğa tedavi sırasında cinsel tavizde bulunduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası alan ABD Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın mağdur ettiği isimler arasında yer alan Biles, mahkemede ifade verdi.

Konu hakkında o dönem basına açıklamalarda da bulunan ABD'li cimnastikçi, "Hikayemi anlatmaktan korkmuyorum. Bu sporu çok seviyorum ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bir adamın ya da ona imkan sağlayanların benim sevgimi ve neşemi çalmasına izin vermeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kırdığı rekorlar ve elde ettiği madalyalarla Laureus ve Time gibi prestijli kurumlar tarafından verilen ödüllerde birçok kez yılın sporcusu seçilen Biles, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanarak ABD cimnastik tarihinin en başarılı sporcusu unvanına henüz 19 yaşındayken ulaştı.

Birçok önemli rekora imza attı

Dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunan Biles, dünyaca ünlü Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun 1996 yılında kırdığı dünya şampiyonalarındaki toplam 12 altın madalya rekorunu henüz 21 yaşındayken geliştirdi.

Dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumundaki Biles'ın dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda ise toplam 30 madalyası bulunuyor. Simone Biles, bu turnuvalarda 4 kez daha madalyaya ulaşması halinde Scherbo (33) ve Rus Larisa Latynina'yı (32) geçerek tüm zamanların en çok madalya kazanan cimnastikçisi olacak.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cimnastik, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor - Son Dakika Spor


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