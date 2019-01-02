Son Dakika Haberleri: Zorlu Bir İkinci Yarı Bizi Bekliyor"

Zorlu Bir İkinci Yarı Bizi Bekliyor"

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının zorlu geçeceğini söyledi.

Zorlu Bir İkinci Yarı Bizi Bekliyor
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının zorlu geçeceğini söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına bugün itibariyle başladıklarını belirtti.

Günde iki antrenman yapmayı planladıklarını anlatan Ravcı, "Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa zamanda transfer sürecini bitirmeye ve futbolcuların bir an önce takıma katılmalarını sağlamaya çalışacağız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Çok zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bulunduğumuz yerin tesadüf olmadığını göstereceğiz inşallah." diye konuştu.

Ravcı, takımın forveti Khalid Boutaib için Mısır'dan teklif olduğunu aktararak, "Takımımızın başarılı forvet oyuncusu Boutaib için Mısır'dan teklif aldık. Transfer görüşmeleri sürüyor. İki tarafın şartları birbirine uyarsa, transfer gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:46 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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