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Zorlu Center, Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika

Zorlu Center, Sıfır Atık Belgesi aldı

14.12.2021 14:06
Zorlu Center, Sıfır Atık Belgesi aldı

Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi aldı.

Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi aldı.

Zorlu Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Center, Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hedefiyle proje ve çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu Center, bu çalışmaları kapsamında kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü.

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilir bir gelecek odaklı yürüten Zorlu Center, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Yönetim Talimatı" çerçevesinde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile çevresel zararı en aza indirmeyi hedeflerken, aynı zamanda birçok sektöre de örnek oluyor.

Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM, Raffles İstanbul, konut ve ofislerde yer alan 622 farklı alandan toplanan atıklar, 12 bölümde ayrıştırılıp, atığın türüne göre 21 sınıflandırma yapılıp, lisanslı firmalara verilerek yılda yaklaşık 1.000 ton değerlendirilebilir atığın geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor.

1.000 metrekareyi aşkın atık ayrıştırma ve 622 atık toplama alanlarının dışında, Atık Getirme Merkezi ile çevresindeki diğer konut ve yaşam alanlarında oluşan atıkların toplanmasına da destek olan Zorlu Center, çevreye olan etkisini sadece sıfıra indirmeye değil, aynı zamanda bunu toplumun tüm bireylerine yaymaya odaklanıyor.

Zorlu Center, akıllı sistemler ile su tasarrufu konusunda oldukça verimli sonuçlar elden ederken, "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" ve uyguladığı akıllı enerji yönetimiyle enerji tasarrufunda örnek alınacak işlere imza atıyor.

Zorlu Center ayrıca, Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffles İstanbul'da kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

"Doğayı ve insanı korumayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili Billur Demet Atan, Zorlu Center'ın sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak adına bütün iş süreçlerini yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Zorlu Gayrimenkul Grubu olarak, Holdingimizin ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken, yenileyici iş modelleri ve insan odaklı sistemlerle tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim boyutunu dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Mevcut birçok uygulamamızın yanı sıra çevresel etkimizi azaltacak birçok adım atarak aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda da önemli bir adım attık. Bunun yanında çevre bilincini toplumda tüm bireylere aşılamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Globalleşen dünyada kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle birlikte aşırı tüketim sonucu hem kaynaklar bilinçsizce kullanılıyor hem de aşırı tüketime bağlı olarak çok fazla atık oluşuyor. Artarak karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi olumsuz etkiliyor. Biz Zorlu Center olarak, çevresel zararı en aza indirmek için kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıklarımızı büyük bir titizlikle ve hassasiyetle 21 sınıfa ayrıştırıp kazanım ve dönüşüme katkı sağlayarak doğayı ve insanı korumayı amaçlıyoruz."

Atan, birçok sektöre örnek teşkil edebilecek bir sistem kurduklarını aktararak, "Sıfır Atık Yönetim Sistemimizde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Örneğin, kullanım dışı olan dizüstü bilgisayar ve cep telefonları elektronik atık kapsamında değerlendiriliyor. Elektronik aletlerin içlerinde bulunan pilin veya bataryanın çıkarıldıktan sonra, dizüstü bilgisayar ve telefonlar elektronik atık, pilin veya bataryanın ise atık pil kapsamında ayrıştırılıp ayrı ayrı atılması gerekiyor. Bu atıklar tehlikeli sınıfa girdiği için bu ayrıştırmanın yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

Buna benzer birçok atık için detaylar düşünülerek bu sistemi tasarladıklarını belirten Atan, "Ekolojik dengenin korunması için tüm canlılara ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzla kaynakların verimli kullanılması ve oluşan atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması yönündeki çalışmalarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu Center, Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika


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