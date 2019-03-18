Zorlu Dava Başladı

DAVA, güvenlik ve yoğun ilgi nedeniyle olay yeri Chemnitz kenti yerine Dresden Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor.

DAVA, güvenlik ve yoğun ilgi nedeniyle olay yeri Chemnitz kenti yerine Dresden Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. İzleyicilerle, sanık ve mahkeme heyeti arasında kurşun geçirmez camlı bir bölmenin bulunduğu salon, terör davaları için hazırlanmıştı. Chemnitz Savcısı Stephan Butzkies, iddianamede sanık Alaa S.'yi birlikte adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır adam yaralamakla suçladı.



İddianameye göre Alaa S. ve kaçak Iraklı Farhad A., kavgada Daniel Hillig'i beş yerinden bıçakladı. Bıçak darbelerinin dördü göğsü ve akcieğerine, biri koluna isabet etti. Hillig aldığı bıçak darbeleri sonucu daha sonra hayatını kaybetti. Kavgada Dimitri M. adlı Rus kökenli Alman da sırtından aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.



'MÜVEKKİLİM SUÇSUZ' DEDİ



Alaa S.'nin avukatı Frank Wilhelm Drücke, olay yeri, zamanı ve motifin açık olmadığı, eldeki delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle davanın durdurulmasını ve müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Savunma avukatı, "Müvekkilim suçsuz" dedi.



Olayda kavganın neden çıktığı tam bilinmiyor. Bazı Alman gazeteleri kavganın uyuşturucu nedeniyle çıktığını yazdı. Ancak iddia henüz aydınlık kazanmadı. Ayrıca saldırıda kullanılan bıçakta kayıp zanlı Farhad A.'nın DNA izleri bulunurken, sanık Alaa S.'nin bıçakta DNA izlerine ise rastlanamadı. Dava için 24 oturum planlandı. 29 Ekim'e kadar devam edecek davada 50 tanık dinlenecek.



KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR Daniel Hillig, mültecilerle yaptığı kavgada hayatını kaybedince, neonaziler bu olayı kullanarak kentte yabancı avına çıktı. Olaylar tüm Almanya'da derin korku ve endişe yarattı. 23 yaşındaki Suriyeli mülteci Alaa S. yargı önüne çıkarken, kaçıp kayıplara karışan Farhad A. ise kırmızı bültenle aranıyor. Almanya, Farhad A.'nın memleketine kaçmış olabileceği düşüncesiyle Irak'tan bulunması için yardım istedi.

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