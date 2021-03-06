Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1) - Son Dakika

Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1)

06.03.2021 10:59

Bursa itfaiyesinde görev yapan kadınlar, olaylara karşı adeta komando gibi hazırlanıyor.

Bursa itfaiyesinde görev yapan kadınlar, olaylara karşı adeta komando gibi hazırlanıyor.

28 itfaiye grubunda 585 personelle hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 15 kadın görev alıyor.

İtfaiyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadınlar, haftanın belirli günlerinde eğitim alarak her zaman göreve hazır bekliyor.

Metrelerce yükseklikten iple aşağı inen, kuyulardan canlı kurtarma operasyonu gerçekleştiren, yangın bölgesine üzerlerindeki 40 kilogramlık teçhizatla giren kadınlar, yangın, kaza ve doğal afet gibi olaylara karşı mücadelede etkin rol üstleniyor.

İtfaiye eri Kiraz Ekinci, AA muhabirine, 5 yıldır mesleği yaptığını söyledi.

Lise yıllarında bu bölümü tercih ettiğini daha sonra meslek yüksekokulunu bitirerek göreve başladığını dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"İşimi severek yapıyorum. Kadınlar her yerde olduğu gibi bu alanda da gücünü gösterebilir. İtfaiye eriyim, eğitim biriminde görevliyim. Eğitim ve tatbikatlarımız var. Sadece personel değil vatandaşlara da eğitim veriyoruz. Trafik kazalarında kurtarma ve müdahale, yangın, kuyudan canlı kurtarma, yüksek çalışmayla ilgili kuleden iniş gerçekleştiriyoruz."

"Bir canlının hayatına dokunmak mutluluk verici"

6 yıldır bu mesleğin içinde olan Ayşenur Dinçel de komuta biriminde görevli olduğunu anlattı.

Dinçel, yangın ihbarlarında adresi ve olayı net almanın önemini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Yangın ihbarını iyi alırsam ona göre ekip çıkarıp daha hızlı müdahale edilmesini sağlarım. Yangına müdahale anlamında kilit noktadayız. Elazığ depreminde görev yaptım. Oraya gittiğimizde enkazda kalan kişilerin yakınları sizden yardım bekliyor. Bu konuda gerçekten daha net bir şekilde anlayabiliyoruz ki çok önemli ve kutsal bir görevdeyiz. Bir canlının hayatına dokunmak o kadar mutluluk verici ki bunun tadını olaylara müdahale ederek anlayabiliyorsunuz. Herkesin kaçarak uzaklaştığı yere birilerini kurtarmak için gidiyoruz. Bu, tarif edilemeyecek kadar güzel bir mutluluk."

Komuta merkezinde görev yapan Bihter Kılıç da olağanüstü hallerde sahada görev yaptıklarını dile getirdi.

Olaylara müdahalede bulunmak için sürekli eğitim ve tatbikatlar yaptıklarını belirten Kılıç, itfaiyeci olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Selma Bulut ise amcası ve dayısının itfaiye eri olmasının bu mesleği seçmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

İşini aşkla yaptığını anlatan Bulut, "Trafik kazası, gaz sızıntısı, yüksek açı, kimyasal ve deprem gibi konularda eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerle her zaman göreve hazır halde bekliyoruz. Her zaman güçlü kalmaya çalışıyoruz. Dantelini yıkayıp alt katın balkonuna düşüren teyze de bizi arıyor. Her türlü ihbarı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1)
Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1)
Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1)
Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1)

Komando, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu eğitimlerden geçen kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor (1) - Son Dakika


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