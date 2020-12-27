Zorlu Enerji 1,2 milyon fidanı toprakla buluşturacak

Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği "Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi" kapsamında 1,2 milyon fidan dikmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini "Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi" ile sıfırlamayı hedefliyor.

Zorlu Enerji, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirilen projeyle son olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oluşturduğu hatıra ormanında 30 bin kızılçam, 40 bin badem ve 20 bin akasya fidanını toprakla buluşturdu.

Bugüne kadar toplam 330 binden fazla fidan diken Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde toplam 1,2 milyon fidana ulaşmayı planlıyor.

Zorlu Enerji, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisi alanlarında yatırım yapıyor.