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Zorlu Enerji 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı - Son Dakika

Zorlu Enerji 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

19.08.2021 11:30
Zorlu Enerji 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı, System.String[]

Zorlu Enerji, 2020 yılı çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel performansını kapsayan ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Zorlu Enerji, 2020 yılı çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel performansını kapsayan ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe karbon ve su ayak izini hesaplayan ilk şirket olan Zorlu Enerji, 2009 yılından bu yana iki yılda bir yayınladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerini 2022'den itibaren yönetimsel, ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını içeren entegre bir model ile her yıl düzenli paylaşacak.

Sürdürülebilirliği iş yapış modelinin merkezine alan Zorlu Enerji, çalışanları ve diğer paydaşları ile beraber dünyanın temel sorunlarına yönelik çözümlere katkıda bulunmak ve çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla sürdürülebilirlik stratejisini yeniden ele aldı.

Şirket, 2030 yılına kadar ürettiği enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan olmasını ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyor. Ayrıca, 2040 yılına kadar tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, özellikle jeotermal enerji alanında yaptıkları yatırımlarla bugün, Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 100'ünü temiz enerjiden sağladıklarını belirterek, "Bununla birlikte Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline de inanıyor ve bu konuda da çalışmalarımızı sürüyoruz. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak, karbon salımını kaynağından kesecek yatırımlara odaklandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ana gündem maddelerinden biri olmaya başlayan elektrikli araç ekosistemine yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 3 bin civarındaki elektrikli araca pazar lideri olarak binden fazla soketle hizmet veriyoruz. 2021 yatırımlarımızla ZES elektrikli araç şarj istasyonu ağımızı 81 ilimizin tamamına da yaymış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra karbon salımının azaltılmasına yönelik uluslararası Ar-Ge projelerine dahil olarak kolektif çözümün bir parçası olmak üzere ekiplerimizle çalışıyoruz. Avrupa'nın farklı yerlerinde elektrikli araç kullanımına ilişkin bu zamana kadar elde edilen tecrübeyi birleştirmek ve bu tecrübeyle elektrikli araçlar ve bu araçlara dair teknolojiler geliştirilmesi için geliştirilen eCharge4Drivers projesinde 12 farklı AB ülkesi ile birlikte çalışıyoruz. Diğer yandan karbon salımını kaynağında kontrol altına almak adına jeotermal sahalarda yürütülen GECO projesinin ortaklarından biri olarak AB'den proje kapsamında hibe desteği almış bulunuyoruz. Farklı alanlarda EPDK, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında desteklenen yaklaşık 20 adet projenin uygulayıcısı olmaktan dolayı mutluyuz."

Avrupa Birliği, Türkiye, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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