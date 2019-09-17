Zorlu Enerji'den kadın ve erkek herkes için 'Eşit bi'hayat' çağrısı

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Zorlu Enerji, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı'nın tanıtımını Eskişehir'de gerçekleştirdi. Toplantıda seminer, yönetici workshop'u ve interaktif oyunlar dahil toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturacak birçok çalışma Zorlu Enerji çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.



Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda Zorlu Holding bünyesinde başlatılan sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına, elektrik perakende satış ve ticaret hizmetleri sunduğu Osmangazi Bölgesi'ndeki şehirlerden başlayarak bir ilke daha imza attığını açıkladı. Bu kapsamda Zorlu Enerji'nin hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı'nın tanıtımı Zorlu Enerji çalışanlarının katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirildi. Program kapsamında yapılacak çalışmalar önümüzdeki dönemde Osmangazi Bölgesi'ndeki Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinde de devam edecek.



Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Deniz Bilgin'in açılış konuşmasını yaptığı Eskişehir'deki toplantıya EBRD (European Bank for Reconstruction and Development's-Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Zorlu Enerji üst yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri dahil olmak üzere birçok Zorlu Enerji paydaşı katıldı. Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ebru Nihan Celkan da tanıtım sırasında gerçekleştirdiği yönetici workshop'u ve interaktif oyunlarla, tüm katılımcılarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağladı.



Zorlu Holding'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun liderliğini üstelenen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik de toplantıda bir konuşma yaptı. "Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüzyılı başladı" diyen Selen Zorlu Melik sözlerini şöyle sürdürdü: "İş dünyası, artık bütün bileşenleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin farkına vararak üstüne düşen sorumluluğu almak için ciddi adımlar atıyor. Endüstri 4.0 çağında nüfusun yarısını oluşturan bireylerin değişim gücünü ve üreticiliğini iş süreçlerine entegre edemeyen şirketlerin, kurumların ya da toplumların gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değil. Biz de Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ne imza atmış bir holding olarak Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Zorlu Holding ve tüm şirketlerimizde gözettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu bir strateji çerçevesinde ele almaya başladık. Yol haritamız kapsamında liderlik hareketimizi başlatmak için şirketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizi hayata geçirdik. Zorlu Enerji ile bunun en güzel örneklerinden birini de bugün Osmangazi Bölgemiz için Eskişehir'de başlattık.



Biz, toplumsal olarak binlerce yıldır bize biçilen rollerin ötesine geçme vaktinin geldiğini görüyoruz. Geleceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi almak ve yeni dünyayı takip ederek var olmak istiyorsak bunu ancak kadınlar ve erkekler olarak yan yana durduğumuzda başarabileceğimizi biliyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için değil, erkekler için, toplum için, dünyamız için istiyoruz. Hayalimiz, ekonomik ve sosyal olarak refah içinde hep birlikte yaşayabileceğimiz bir yapıyı kurmak için yan yana ve eşit şartlarda çalışabilmek... Bugün Eskişehir'de tanıtımını yaptığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızla, kadın ve erkek hep birlikte eşitlikçi çözümler üreterek daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyorum".



Toplumsal cinsiyet eşitliğinde 360 derecelik dönüşüm



Yapılan bilgilendirmede; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı stratejik çerçevesi doğrultusunda Zorlu Enerji bünyesinde söylem, iş ortamı ve işbirlikleri kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek hareket ediliyor. Fırsat eşitliği beyan edilirken bu konuda birçok yeni uygulama geliştirilerek hayata geçiriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı olarak mentorluk programı ilk olarak Zorlu Enerji'nin Osmangazi Bölgesi'nde uygulanıyor. - ESKİŞEHİR