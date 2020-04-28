Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği

6 saat önce

Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği, System.String[]

Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, elektrik perakende satış ve doğal gaz dağıtımı olmak üzere 2,5 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.

Şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası, gerekli tüm önlemleri alarak Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, başta hastaneler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet vermek için yenilenebilir enerji santrallerinde üretimine durmadan devam eden Zorlu Enerji, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla bulunduğu illerdeki hastane ve sağlık çalışanlarına, 110 bin maske, 15 binden fazla koruyucu giysi ve 160 solunum cihazı bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, enerji sektörü olarak pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının ardından en ön saflarda yer aldıklarına işaret ederek, "Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için her koşulda çalışan bir şirket olarak topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bu doğrultuda faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek bulunduğumuz bölgelerde salgınla mücadeleye destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye'de solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği sağlıyor.

Zorlu Grubu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti 100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 17:53:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]