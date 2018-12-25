Zorlu Enerji'den Lisans Tadili Açıklaması
1 saat önce
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin kurulu gücünün azaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı lisans tadili başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
, Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin kurulu gücünün azaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı lisans tadili başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklamaya göre, santralin üretim lisansında yer alan kurulu gücün 125,99 megavattan 49,53 megavata tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edildi.
Öte yandan Zorlu Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'ye ait Denizli
ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin ön lisans süresinin 36 aydan 54 aya çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvurunun da kabul edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:30 Kaynak: AA
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