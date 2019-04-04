Zorlu Enerji'den Tekkehamam Iı Jes İçin Önlisans Başvurusu
9 dakika önce
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sarayköy'de inşa edilecek Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali'nin 35 megavat kurulu güce sahip olacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için önlisans almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur." ifadesini kullanıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:46 Kaynak: AA
Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı