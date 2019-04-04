Zorlu Enerji'den Tekkehamam Iı Jes İçin Önlisans Başvurusu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.



Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sarayköy'de inşa edilecek Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali'nin 35 megavat kurulu güce sahip olacağı kaydedildi.



Açıklamada, "Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için önlisans almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur." ifadesini kullanıldı.

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