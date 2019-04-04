Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji'den Tekkehamam Iı Jes İçin Önlisans Başvurusu

Zorlu Enerji'den Tekkehamam Iı Jes İçin Önlisans Başvurusu

9 dakika önce

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.

Zorlu Enerji'den Tekkehamam Iı Jes İçin Önlisans Başvurusu, System.String[]
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sarayköy'de inşa edilecek Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali'nin 35 megavat kurulu güce sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için önlisans almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur." ifadesini kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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