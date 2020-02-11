Zorlu Enerji Elektrik Üretim'den Kazakistan'da şube kuruluşu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zorlu Enerji Elektrik Üretim'den Kazakistan'da şube kuruluşu açıklaması - Son Dakika

Zorlu Enerji Elektrik Üretim'den Kazakistan'da şube kuruluşu açıklaması

6 saat önce

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Kazakistan'da bir şube açılmasına karar verildiği açıklamasında bulundu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim'den Kazakistan'da şube kuruluşu açıklaması, System.String[]

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Kazakistan'da bir şube açılmasına karar verildiği açıklamasında bulundu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Kazakistan'da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın şirketimizin faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için şirketimizin Branch of the Joint Stock Company 'Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi' in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Zorlu Grubu, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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