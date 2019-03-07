Zorlu Enerji, elektrikli araç için şirket kurdu
1 saat önce
Zorlu Enerji, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere ZES Dijital şirketini kurdu.
Zorlu Enerji
, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere ZES Dijital şirketini kurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:20
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