Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor

Zorlu Enerji, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor

1 saat önce

Zorlu Enerji'nin Isparta'da kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ile 5 şehri Antalya'ya bağladığı bildirildi.

Zorlu Enerji, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor, System.String[]
Zorlu Enerji'nin Isparta'da kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ile 5 şehri Antalya'ya bağladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Zorlu Energy Solutions'ın (ZES) Isparta'da kurduğu yeni şarj istasyonu ile 5 şehri Antalya'ya bağladığı kaydedilen açıklamada, "Isparta'ya kurduğu ve kentin en hızlısı olan şarj istasyonuyla Antalya ve Afyon arası rotayı elektrikli araçlar için kesintisiz olarak mümkün kılan ZES, İstanbul, Ankara ve İzmir'den Antalya'ya yapılacak elektrikli araç seyahatlerine de imkan sağlıyor. Akhisar'ın ilk şarj istasyonunu da hayata geçiren ZES, böylece İstanbul ve İzmir arasında seyahat yapacak elektrikli araç sahiplerinin rotasını kuvvetlendirmekle kalmayıp aynı zamanda iki nokta arasını da hızlandırmış oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ZES istasyonlarında aynı anda 4 aracın şarj edilebildiği ve araçların 30 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabildiği belirtildi.

Sürücülere elektrikli araçları deneyimi

Zorlu Enerji'nin saatlik elektrikli araç paylaşım platformu "electrip" ile de tüm sürücülere elektrikli araçları deneyimleme imkanı sunduğu kaydedilen açıklamada, bu platformla elektrikli araçların rezerve edilebildiği ve günün her saatinde teslim alınabildiği bildirildi.

Açıklamada, electrip platformu kullanıcılarının anahtara ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden araçlarının kilidini açma kapatma, aracı çalıştırma ve yolculuğu sonlandırarak ödeme yapma gibi işlemleri gerçekleştirebileceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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