Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji, Elektrikli Araçlara 200 Noktada Şarj İstasyonu Hizmeti Verecek

Zorlu Enerji, Elektrikli Araçlara 200 Noktada Şarj İstasyonu Hizmeti Verecek

1 saat önce

Zorlu Enerji Solutions (ZES),geliştirdiği elektrikli şarj istasyonlarını İzmir ve Manisa’da hizmete sundu. Belirli bir süre için ücretsiz kullanım sunacak istasyonlar ile şirketin yurt çapındaki istasyon sayısı 23’e çıktı. Yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar şarj istasyonu sayısının 200’e çıkarılması hedefleniyor. Zorlu Enerji bünyesinde 2018 yılında kurulan Zorlu Energy Solutions’un (ZES) geliştirdiği elektrikli araçlar için şarj […]The post Zorlu Enerji, elektrikli araçlara 200 noktada şarj istasyonu hizmeti verecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Zorlu Enerji, Elektrikli Araçlara 200 Noktada Şarj İstasyonu Hizmeti Verecek, System.String[]
Zorlu Enerji Solutions (ZES),geliştirdiği elektrikli şarj istasyonlarını İzmir ve Manisa'da hizmete sundu. Belirli bir süre için ücretsiz kullanım sunacak istasyonlar ile şirketin yurt çapındaki istasyon sayısı 23'e çıktı. Yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar şarj istasyonu sayısının 200'e çıkarılması hedefleniyor.

Zorlu Enerji bünyesinde 2018 yılında kurulan Zorlu Energy Solutions'un (ZES) geliştirdiği elektrikli araçlar için şarj istasyonları Ege'de kullanıma sunuldu.

Şehir içi kullanımın yanı sıra şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen ZES, yeni elektrikli şarj istasyonlarını İzmir'in Gaziemir ilçesi ile Manisa'nın merkezi ve Salihli ilçesinde tüketicilerin kullanımına sundu.

Açılan 2 yeni istasyon ile birlikte İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da hizmet verdiği nokta sayısının 23'e çıkaran ZES'in bu sayısı 2019 sonuna kadar 200'e çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Zorlu Enerji'nin 'electrip' adındaki saatlik kiralama hizmeti ile de, belirlenen ZES istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralanabiliyor.. Şimdilik İstanbul'da hizmet veren electrip'den yakında diğer şehirlerde de faydalanılabileceği öğrenildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 

Manisa, İzmir, Zorlu Grubu, Sektörel
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