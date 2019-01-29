Zorlu Enerji, Elektrikli Araçlara 200 Noktada Şarj İstasyonu Hizmeti Verecek

Zorlu Enerji
Solutions (ZES),geliştirdiği elektrikli şarj istasyonlarını İzmir
ve Manisa
'da hizmete sundu. Belirli bir süre için ücretsiz kullanım sunacak istasyonlar ile şirketin yurt çapındaki istasyon sayısı 23'e çıktı. Yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar şarj istasyonu sayısının 200'e çıkarılması hedefleniyor.
Zorlu Enerji bünyesinde 2018 yılında kurulan Zorlu Energy Solutions'un (ZES) geliştirdiği elektrikli araçlar için şarj istasyonları Ege
'de kullanıma sunuldu.
Şehir içi kullanımın yanı sıra şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen ZES, yeni elektrikli şarj istasyonlarını İzmir'in Gaziemir
ilçesi ile Manisa'nın merkezi ve Salihli
ilçesinde tüketicilerin kullanımına sundu.
Açılan 2 yeni istasyon ile birlikte İzmir, Manisa, Afyonkarahisar
, Uşak
, Eskişehir
, Bilecik
, Bursa
, Kocaeli
ve İstanbul
'da hizmet verdiği nokta sayısının 23'e çıkaran ZES'in bu sayısı 2019 sonuna kadar 200'e çıkarmayı hedeflediği bildirildi.
Zorlu Enerji'nin 'electrip' adındaki saatlik kiralama hizmeti ile de, belirlenen ZES istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralanabiliyor.. Şimdilik İstanbul'da hizmet veren electrip'den yakında diğer şehirlerde de faydalanılabileceği öğrenildi.
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