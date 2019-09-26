Zorlu Enerji Eskişehir'deki yatırımlarını büyüttü

Zorlu Enerji, Eskişehir'de açtığı yeni ofisinde, yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimi ile abonelerine kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunacağını duyurdu.



Türkiye'de yenilenebilir enerjinin öncülerinde Zorlu Enerji, elektrik dağıtım ve satışı alanında faaliyette bulunduğu, Afyon, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan Osmangazi bölgesine değer katmak için sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ettiğini duyurdu. Şirket, bu anlayışla Eskişehir'de açtığı yeni ofisinde, yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimi ile abonelerine kesintisiz ve kalite bir hizmet sunacak.



"Sunduğumuz yenilikçi hizmet kültürü ile Eskişehir'e değer katmaya ve Eskişehirlilerin yanında olmaya devam ediyoruz"



Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, "Şirket olarak faaliyette bulunduğumuz Osmangazi bölgesine, dağıtım ve satış operasyonları kapsamında bugüne kadar 1 milyar TL'den fazla yatırım yapıldı. İçinde bulunduğumuz bu hizmet binası için 3,2 milyon TL yatırım yaptık. Eskişehir'de toplam 118 arkadaşımız ile en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Rakamların da ötesinde, esas amaçlarının faaliyette bulundukları bölgenin değerine değer katmak olduğunu söyleyen İnanç Salman sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskişehir'de olduğu gibi yepyeni bir hizmet kültürü ve müşteri ilişkileri yönetimi ile abonelerimizin yanındayız. Hem müşteri deneyim süreçlerini hem de sistemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Çağrı merkezi, web, online işlemler, e-Devlet gibi interaktif hizmet kanallarını devreye alarak ve ödeme kanallarının sayısını artırarak müşteri iletişim ağlarını genişletmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız teknolojik yatırımlar, abone bilgi yönetim sistem iyileştirme ve geliştirmeleri ile tüketici işlemlerinde zaman kaybını minimuma seviyelere indirdik.



Örneğin; eski sistemde ortalama 8 dakika süren bir abonelik işlemi yapılan geliştirmeler ile birlikte şu an 3 dakikada tamamlanıyor. Bugün itibariyle faaliyette bulunduğumuz 5 bölgede, 60'ı Türkiye'nin en yaygın ödeme ağı olan N Kolay İşlem Merkezi olmak üzere toplamda 800'ü aşkın ödeme noktasında tüketicilerimize ulaşıyoruz. Müşteri deneyimini üst noktaya taşıyan bu yatırımlarımızın en önemli parçalarından birini de Eskişehir'de yaptığımız çalışmalar oluşturuyor. Yeni hizmet binamızda fiziksel koşulları müşterilerimiz ile bire bir iletişim olanağı sağlayacak şekilde geliştirdik. Yeni hizmet binamızla birlikte 6 olan banko sayımızı 15'e çıkararak işlem ve bekleme sürelerini daha da azalttık. Bununla birlikte bekleme alanımızdaki koltuk sayısını da artırdık. Eskişehir'de 165 olan ödeme nokta sayısını bugün itibariyle; 16 N Kolay yetkili ödeme merkezi başta olmak üzere, anlaşmalı bankalar, PTT ve diğer ödeme noktaları ile toplamda 415 ödeme noktasına çıkarttık. Ayrıca Eskişehir'deki ofisimizle TÜRKAK'tan akredite ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Sertifikası'na elektrik sektöründe dünya çapında sahip olan ilk kuruluş olduk".



"Eskişehir'in sadece bugününe değil yarınına da yatırım yapıyoruz"



Şirket olarak faaliyette bulundukları bölgelerde sadece bugünü değil geleceği de düşünerek yatırım yaptıklarını dile getiren İnanç Salman, "Yoğun öğrenci nüfusun olduğu bir şehir olan Eskişehir'in yeni neslin istek ve beklentilerini yönetme konusunda ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de yeni nesil bir enerji şirketi olarak geleceğin enerjisini bugüne taşımaya başlamış bir şirketiz. Bu anlamda yeni neslin tercihlerini yansıtan işlere imza atıyoruz.



Örneğin; bugün yeni nesil teknoloji faaliyetlerini çatısı altında toplayan ZES markamız ile hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı. İstasyonlarımız sayesinde Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgeleri arasında elektrikli araçlarla kesintisiz seyahat edilebiliyor. Yine özellikle gençlerin çok seveceğine inandığımız Türkiye'nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu Electrip, kullandığın kadar öde seçeneğiyle elektrikli araçlarla ilgili bambaşka bir deneyim sunuyor. Sizin anlayacağınız geleceğin abonelik sistemlerine yönelik hizmetlere de şimdiden hazırız" dedi.



Eskişehir'in daha aydınlık yarınlar için kendilerine her zaman ilham veren bir şehir olduğunu da dile getiren Salman; "Geleceğin şirketleri arasında yerimizi almak için sadece yaptığımız işlerle yetinmiyor, daha aydınlık bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde gelecekte toplumumuzun daha eşitlikçi ve aydınlık olabilmesi adına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı'nı başlattık. Bu programın tanıtımını da bu kavramlarla en güzel eşleşen şehirlerimizden biri olan Eskişehir'de yaptık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR