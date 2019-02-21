Zorlu Enerji Güneş Enerjisi Şirketi Kurdu
40 dakika önce
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak amacıyla Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'yi kurduğu bildirildi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
'nin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak amacıyla Çumra
Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'yi kurduğu bildirildi.
Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yapılan bildirimde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak üzere kurulan Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim Anonim Şirketi unvanlı şirkete 50 bin lira sermaye payıyla tek kurucu ortak olarak katılmıştır." ifadesi yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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