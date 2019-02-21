Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji Güneş Enerjisi Şirketi Kurdu

Zorlu Enerji Güneş Enerjisi Şirketi Kurdu

40 dakika önce

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak amacıyla Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'yi kurduğu bildirildi.

Zorlu Enerji Güneş Enerjisi Şirketi Kurdu, System.String[]
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak amacıyla Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'yi kurduğu bildirildi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak üzere kurulan Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim Anonim Şirketi unvanlı şirkete 50 bin lira sermaye payıyla tek kurucu ortak olarak katılmıştır." ifadesi yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Eüaş, Zorlu Grubu, Ekonomi
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