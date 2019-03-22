Zorlu Enerji Hatıra Ormanları Kuruyor

Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, bu bağlamda hayata geçirdiği hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan dikti.

Tüketicilerine sunduğu hizmet kalitesinin yanı sıra yaşadığımız çevrenin ve dünyanın sürdürülebilirliği için çalışmalarda bulunan Zorlu Enerji, bu kapsamda hatıra ormanları oluşturuyor. Kars-Arpaçay, Osmaniye-Bahçe, Denizli-Sarayköy ve Buldan, İzmir-Tire ilçelerinde yaratılan hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan diken Zorlu Enerji, çalışmalarını T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla işbirliği halinde yürütüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen hatıra ormanlarının, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın desteğiyle daha da büyümesi hedefleniyor.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre hatıra ormanı kurulması için ilk adımların 2010 yılında atılmaya başlandığı belirtilerek "Tüm Türkiye genelinde planladığımız hatıra ormanları için ilk yedi yılımızda 75 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise bu alanda hedeflerimizi büyüterek Denizli ili Buldan ilçesi sınırları içerisinde 70 bin fidanlık hatıra ormanı ile 145 bini aşkın fidanlarımız, geleceğin ağaçları olarak yarınlarımıza temiz bir çevre sunma yolunda önemli bir gelişme olacak. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yarınların teknolojisine yatırım yapan bir firma olarak geleceğe daha temiz bir dünya bırakma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dendi.