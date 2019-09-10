Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji "ISO 45001: 2018 Sertifikası" aldı
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Zorlu Enerji "ISO 45001: 2018 Sertifikası" aldı

2 saat önce

Zorlu Enerjinin Eskişehir ofisi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu Türkiye'nin ilk "ISO 45001: 2018 Sertifikası"nı aldı.

Zorlu Enerji

Zorlu Enerjinin Eskişehir ofisi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu Türkiye'nin ilk "ISO 45001: 2018 Sertifikası"nı aldı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin, Eskişehir'deki perakende satış faaliyetleriyle, TÜRKAK akreditasyonlu ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001: 2018) belgesini almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez bir enerji şirketi tarafından alınan söz konusu sertifikayla aynı zamanda elektrik sektöründe dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca sertifikayla şirkletin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini koruma noktasında uluslararası standartları yakaladığını belgelediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre, dünyada yıllık 340 milyon iş kazası ve 160 milyon mesleki hastalık vakası ortaya çıkıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) önemli şekilde regüle edilen bir alanda vakaların bu denli çok olması, sadece düzenlemelerin yeterli olmayabileceğini, düzenlemelerin yanı sıra bir sistem ile desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. ISO tarafından ilk olarak Mart 2018'de yayınlanan ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bu noktada önem kazanıyor."

Türk Akreditasyon Kurumu, Zorlu Grubu, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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