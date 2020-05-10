Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu

16 dakika önce

Zorlu Enerji, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu.

Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu, System.String[]

Zorlu Enerji, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen kurumlar arasındaki yerini sağlamlaştırarak bu alandaki çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdığı belirtildi.

Şirketin Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında UN Global Compact katılımcı üyesi olduğu kaydedilen açıklamada, katılımcı üye şirketlerin, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Zorlu Enerji'nin 2009 yılından itibaren GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde, UN Global Compact'ın 10 ilkesini de kapsayan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu iki yılda bir paylaştığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"UN Global Compact üyeliğiyle birlikte 2020 yılından itibaren Zorlu Enerji sürdürülebilirlik raporunu yıllık olarak yayınlamaya devam edecek. UN Global Compact'ın Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye, gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu kaynaklarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor."

Zorlu Grubu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:18 Kaynak: AA


Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım         
12:15
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor         
12:02
Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri         
11:54
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız         
11:50
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı         
11:49
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı         
11:42
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek         
10:41
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti         
10:28
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi         
10:16
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
09:59
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı         
09:51
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi         
09:42
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi         
09:37
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı         
09:37
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın         
09:28
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım         
09:26
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor         
09:07
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı         
09:05
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi         
08:19
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak         
08:04
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti         
02:28
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı         
01:45
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada         
01:21
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı         
01:17
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler         
00:45
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı         
00:23
Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel         
23:36
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 12:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]