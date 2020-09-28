Zorlu Enerji'nin Acıpayam'daki prefabrik binaları okul olarak kullanılacak - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Zorlu Holding bünyesindeki Zorlu Enerji'nin baraj inşaatı için yaptığı 3 prefabrik bina, eğitim öğretimde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi'nde bulunan eski okulun kullanılamaz durumda olması nedeniyle okul ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Maahallede bulunan 3 prefabrik binanın Zorlu Holding bünyesindeki Zorlu Enerji tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanarak eğitime kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Fuat Atik, şuları söyledi:

"Hayırseverlerimizin eğitime kazandırdığı okullar, ilimize sadece nicelik olarak bir değer katmış olmuyor aynı zamanda nitelik olarak da başarılara imza atılmasına imkan sağlıyor. Hayırseverimiz Ahmet Nazif Zorlu'nun eğitime kazandırdığı Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi buna en güzel örneklerdir. Bu özel ve güzel okullara bugün binaya en çok ihtiyaç duyulan bir nokta olan Acıpayam Yolçatı'da devredilen prefabrik binalar eklendi. Hayırseverimiz Sayın Ahmet Nazif Zorlu Bey'e eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Binaların, tadilat yapıldıktan sonra hizmete gireceği bildirildi.