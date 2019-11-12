Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji'nin jeotermal projesine 1 milyon liralık hibe desteği
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji'nin jeotermal projesine 1 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji'nin jeotermal projesine 1 milyon liralık hibe desteği

6 saat önce

Zorlu Enerji'nin jeotermal santrallerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için geliştirdiği projeye, Avrupa Komisyonu 1 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

Zorlu Enerji'nin jeotermal projesine 1 milyon liralık hibe desteği, System.String[]

Zorlu Enerji'nin jeotermal santrallerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için geliştirdiği projeye, Avrupa Komisyonu 1 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "SUCCEED" isimli projede şirkete Orta Doğu Teknik Üniversitesi partnerlik edecek.

İngiltere, İzlanda, Hollanda ve İtalya'nın da partner ülke olarak yer alacağı projenin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması için Avrupa Komisyonu, Zorlu Enerji'ye, TÜBİTAK aracılığıyla 1 milyon liralık hibe desteği verecek.

Jeotermal santrallerin ürettiği karbondioksitin reenjeksiyonu temeline dayanan proje kapsamında, karbondioksitin yüksek basınçlı olarak sıvı fazda rezervuara basılmasının ardından, rezervuar üzerindeki etkiler sismik metotlarla gözlemlenecek.

Zorlu Enerji'nin, GECO, GeoSmart ve GEOPRO projeleri de Avrupa Komisyonu'nun fonladığı projelere dahil olmaya hak kazanmıştı.

Zorlu Grubu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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