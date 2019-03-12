Zorlu Enerji'nin Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne AB Desteği Sağlanacak
1 saat önce
Zorlu Enerji’nin Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali’ne AB desteği sağlanacak. Zorlu Enerji, Avrupa Birliği’nin en büyük enerji araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki enerji depolama çalışmalarını içeren ‘GeoSmart’ projesinden, enerji depolama alanında yapılacak çalışmalar için Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali ile fon almaya hak kazandı. Zorlu Enerji bu çalışmasıyla 8 ülkede yer […]The post Zorlu Enerji’nin Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali’ne AB desteği sağlanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Zorlu Enerji
'nin Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne AB
desteği sağlanacak.
Zorlu Enerji, Avrupa Birliği
'nin en büyük enerji araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki enerji depolama çalışmalarını içeren 'GeoSmart' projesinden, enerji depolama alanında yapılacak çalışmalar için Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali ile fon almaya hak kazandı. Zorlu Enerji bu çalışmasıyla 8 ülkede yer alan 19 partner kuruluştan biri oldu.
Yapılan şirket açıklamasına göre elektrik şebeke arz güvenliğinin sağlanması, fazla ihtiyaç durumlarında depolama sisteminin devreye girmesi ve elektrik üretim sistemleri ile bölgesel ısıtma sistemlerinin eş zamanlı olarak uyum içerisinde çalışabilmesini sağlamak amacıyla enerji depolaması çalışmalarının başlatılacağı Kızıldere 1 Santrali, Belçika
Belmatt sahası ile birlikte iki demo sahasından biri olmayı başardı.
Günümüzde enerji sektöründe, enerjinin üretimi kadar, depolanması ve verimli kullanımı da global ölçekte tartışılan bir konu oldu. Sektöründe, faaliyette bulunduğu tüm alanlarda örnek iş yapış biçimiyle öncü olan Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014 - 2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı'na, enerji depolama çalışmalarını içeren, Kızıldere 1 Jeotermal Santrali'nin demo sahası olarak belirlendiği "GeoSmart Projesi" ile dahil oldu. Enerji alanında, güvenilir, temiz ve verimli enerji temelleri üzerine, global anlamda örnek olabilecek projelere 5,9 milyar euroluk fon ayıran Horizon 2020 kapsamında alınan fon ile gerçekleştirilecek projeyle; şebekede meydana gelebilecek anlık kesintiler ve yüksek elektrik ihtiyacı halinde elektrik üretiminin devam edebilmesi için gerekli enerjinin depolanması ve elektrik ve ısı üretmek amacıyla şebekeye elektrik gönderiminin kesintiye uğramadan verimliliğini sürdürmesi hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:10
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