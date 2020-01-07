Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği

7 saat önce

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) inovasyon ve araştırma programı Horizon 2020 kapsamında, 6 ayrı projesine yaklaşık 3,5 milyon avro fon almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği, System.String[]

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) inovasyon ve araştırma programı Horizon 2020 kapsamında, 6 ayrı projesine yaklaşık 3,5 milyon avro fon almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB'nin 2014-2020 tarihlerini kapsayan programında özellikle jeotermal enerji alanında geliştirilen yeni uygulamalar dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Zorlu Enerji, AB'den aldığı desteklerin 3'ünü jeotermal enerji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Bu projelerden ilki, doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefleyen GECO oldu. Proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılmasını hedefliyor.

Enerji depolama çalışmalarını içeren "GeoSmart Projesi" ve daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan yöntemin jeotermale uyarlandığı "GeoPro" da AB'nin desteklediği önemli projeler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, enerji sektöründe global anlamda referans alınan bir şirket olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

AB tarafından verilen bu desteklerle sektörde doğru yolda ilerlediklerine işaret eden Ak, "Zorlu Enerji, Ar-Ge'ye yaptığı yatırımla, sahip olduğu bilgi birikimini uluslararası iş birliklerine dayalı projelere de taşıyarak ülkemizin enerjide dışarıya açılan kapısı oldu. Özellikle yenilenebilir enerjide büyüme hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade planlarını sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, sadece jeotermal enerji değil, elektrik dağıtım alanında da AB'nin desteğini aldıklarını belirterek, Flexigrid, PlaMES ve BD4OPEM projeleriyle geleceğin enerji ekosistemini oluşturmayı ve yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Avrupa Birliği, Zorlu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek

Son Dakika Haberleri
18:22 BIST yüzde 1.07 yükseldi, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:18 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:16 Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:13 KÜRESEL PİYASALAR-Yeni veriler öncesi Wall Street güne yatay başladı - Son Dakika Ekonomi
18:11 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]