Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı
1 saat önce
Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi. Eskişehir
, Kütahya
, Afyon
, Uşak
ve Bilecik
illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenen Zorlu Enerji, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, bu kapsamda NKolay bayileriyle hizmet verdiği ödeme noktalarının sayısını 60'a çıkarırken Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.
Söz konusu şirketin aboneleri, fatura ödemelerini kredi kartı ile ödemeler hariç şirketin yetkilendirdiği tahsilat noktalarında, masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebiliyor ve isterlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ile ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. - İSTANBUL
Köylü kadınların geçim kaynağı "Çini sanatı" oldu 1,5 tonluk kurbanlık boğa, traktör ile takas edilecek Üniversite için Eskişehir'i seçecek öğrencilere "kiralık ev" uyarısı Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi