Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji, ödeme noktası sayısını yükseltti
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Zorlu Enerji, ödeme noktası sayısını yükseltti

21 dakika önce

Zorlu Enerji'nin, fatura tahsilatı ödeme noktası sayısını 792'ye çıkardığı bildirildi.

Zorlu Enerji, ödeme noktası sayısını yükseltti, System.String[]
Zorlu Enerji'nin, fatura tahsilatı ödeme noktası sayısını 792'ye çıkardığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği "NKolay bayi" sayısını da 60'a yükselttiği kaydedildi.
Zorlu Enerji abonelerinin, fatura ödemelerini, kredi kartı ile ödemeler hariç, şirketin yetkilendirdiği tahsilat noktalarında masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aboneleri için hayatı kolaylaştırmak amacıyla ödeme kanalları arasına anlaşmalı bankaların yanı sıra NKolay bayilerini de kattık. Böylece Zorlu Enerji müşterilerinin ödeme yapabileceği bayi sayısı Elekse, Faturakom, Faturamatik ve Pratik İşlem bayileriyle birlikte 792'ye yükselmiş oldu. Aboneler, ayrıca arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ile ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebilecek."
Zorlu Grubu, Eskişehir, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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