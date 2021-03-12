Zorlu Enerji, 15,6 megavatlık ek kapasite için yatırım yapacak

Zorlu Enerji, 135 megavat kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 15,6 megavatlık ek kapasite artışı imkanı ile 150,6 megavata yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kurulu gücünün yüzde 87'siyle elektrik üretiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, jeotermalden güneşe, rüzgardan elektrikli otomobil şarj istasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor ve yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejilerini değişen ihtiyaçları ve gelecek odaklı yaklaşımlar doğrultusunda tekrar ele aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda yatırımlarını daha ileriye taşımak için ilaveler yaptıklarını vurgulayan Ak, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali kapasitesinde 15,6 megavatlık bir artırım gerçekleştirmek üzere lisanslarını tadil ederek hedefe doğru bir adım daha attıklarını ifade etti.

Ak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla çıktığımız yolda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli inşa edebilmek amacıyla jeotermal, güneş, rüzgar ve elektrikli otomobil şarj istasyonu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'mizin bu kapasite artışı sayesinde yıllık 52 bin MWh saatlik üretim karşılığı 13 bin hanenin elektriği temiz enerjiden sağlanabilecek. Bu sayede 28,5 bin ton karbondioksit (CO2) salımı azaltılacaktır. Bu miktar da 30 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu karbondioksit azaltımına eşdeğerdir."