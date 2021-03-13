Zorlu Enerji rüzgar enerji kapasitesini arttırıyor - Son Dakika

Zorlu Enerji rüzgar enerji kapasitesini arttırıyor

13.03.2021 00:58
Zorlu Enerji rüzgar enerji kapasitesini arttırıyor, System.String[]

Zorlu Enerji, 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW'a yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Zorlu Enerji, 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW'a yükseltmek üzere üretim lisansını yeniledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve küresel iklim krizi ile mücadele amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki kurulu gücünün yüzde 87'si, elektrik üretiminin ise yüzde 100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan şirket; jeotermalden güneşe, rüzgardan elektrikli otomobil şarj istasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor ve yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bu kapsamda son olarak Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin 135 MW'lık kurulu gücünü 150,6 MW'a çıkarmak üzere lisans tadili gerçekleştirdi.

Şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarına devam ettiğini belirten Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, "Yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejilerimizi, gelecek odaklı gelişim hedeflerimiz doğrultusunda ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele alıyor, yatırımlarımızı daha ileriye taşımak için ilaveler yapıyoruz. Bu doğrultuda Gökçedağ Rüzgar Enerji Santralimizin kapasitesinde 15,6 MW'lık bir artırım gerçekleştirmek üzere lisansımızı tadil ederek hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk" diye konuştu.

Türkiye'nin zengin yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğini, ileri teknoloji ve inovasyonla buluşturduklarına da değinen Ak, "Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla çıktığımız yolda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli inşa edebilmek amacıyla jeotermal, güneş, rüzgar ve elektrikli otomobil şarj istasyonu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'mizin bu kapasite artışı sayesinde yıllık 52 bin MWh saatlik üretim karşılığı 13 bin hanenin elektriği temiz enerjiden sağlanabilecek. Bu sayede 28,5 bin ton karbondioksit (CO2) salımı azaltılacaktır. Bu miktar da 30 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu CO2 azaltımına eşdeğerdir" dedi. - İSTANBUL

Yenilenebilir Enerji, Otomobil, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji rüzgar enerji kapasitesini arttırıyor - Son Dakika Ekonomi


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