Zorlu Enerji rüzgâr enerjisi şirketini Akfen YE'ye satıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji rüzgâr enerjisi şirketini Akfen YE'ye satıyor - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji rüzgâr enerjisi şirketini Akfen YE'ye satıyor

5 saat önce

Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satacağını açıkladı.

Zorlu Enerji rüzgâr enerjisi şirketini Akfen YE'ye satıyor, System.String[]

Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satacağını açıkladı.

Şirkettken yapılan açıklamada, "Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, büyüme stratejisi kapsamında ilave sermaye yaratmak amacıyla Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satıyor" denildi.

Açıklamaya göre Zorlu Enerji, 135 MW kurulu gücü bulunan Gökçedağ Santrali'ni ise işletmeye devam edecek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, satış işlemi ile önemli bir sermaye dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, stratejik olarak RES geliştirme ve işletme alanından çıkmak gibi bir kararlarının olmadığını, önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim projelerini değerlendirebileceklerini belirtti ve ekledi:

"Bu satış ile sermaye yapımızı daha da güçlü hale getiriyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında şirketimize değer katmak için sermayenin geri dönüşümünü sağlıyoruz ve daha güçlü yatırımlara hazırlanıyoruz.

"2019 yılı içinde sadece elektrik dağıtımına 1 milyar Türk lirası yatırım yaptık. Yurtiçinde ve yurtdışında; jeotermal, rüzgar, güneş yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

"Halihazırda Pakistan'da bulunan rüzgar santralimize ilaveten güneş santrali yatırımımıza hız veriyoruz ve Filistin'de güneş santrali kurmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ak, Zorlu Enerji'nin, sermaye piyasalarındaki güçlü değerini hatırlatarak, daha da büyümek için çalışmalara devam edeceklerini ve ikincil halka arz gibi seçeneklerin de gündemde olduğunu açıkladı.

Temel hedeflerinin, şirketin değerini artırmak olduğunu vurgulayan Ak, "Çevresel ve sosyal yatırım klasmanındaki yükselişimize devam etmek adına ESG (Environment Social Governance – Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) reytingimizi artırmak amacıyla hem sürdürülebilirlik hem de karbon ayak izi kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Yanısıra elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrikli araç paylaşım platformu alanında da büyüme hedefimiz var" diye ekledi.

Zorlu Enerji'nin satış sonrası üretim portföyünde yurt içinde 7 hidroelektrik, 1 rüzgar, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali, yurt dışında ise Pakistan'da 1 rüzgar ve İsrail'de 3 doğal gaz santrali yer alacak. Şirketin toplamda 1,006 MW büyüklüğünde olan toplam kurulu gücünün yüzde 61'i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye'deki kurulu gücünün ise yüzde 85'i yenilenebilir enerjiden oluşuyor. (Fotoğraflı)

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, "Bu satış ile sermaye yapımızı daha da güçlü hale getiriyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında şirketimize değer katmak için sermayenin geri dönüşümünü sağlıyoruz ve daha güçlü yatırımlara hazırlanıyoruz" dedi. İstanbul DHA


Zorlu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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