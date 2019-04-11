Son Dakika Haberleri: Zorlu Enerji, Sa8000 Standardını Aldı

Zorlu Enerji, Sa8000 Standardını Aldı

1 saat önce

Zorlu Enerji, SA8000 standardı sertifikasını almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji, Sa8000 Standardını Aldı, System.String[]
Zorlu Enerji, SA8000 standardı sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk defa 1999'da uygulanmaya başlanan söz konusu standardın sertifikasına sahip 12 firmanın bulunduğu kaydedildi.

Faaliyet gösterdiği her alanda küresel standartları takip eden Zorlu Enerji'nin uluslararası standartları yakalamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "İki yıllık sosyal sorumluluk yönetim sistemi kurma proje çalışmaları sonrasında, gerçekleştirilen belgelendirme denetimini başarıyla geçerek Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanan ve çalışanların temel haklarının sağlanmasına yönelik gereklilikleri içeren SA8000 sertifikasını almaya hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaklaşık 3 yıl boyunca SA8000 denetçilerinin kontrolünden geçen Zorlu Enerjinin, gelecek 3 yıl içinde de ikisi habersiz olmak üzere 5 denetimden daha geçeceği aktarıldı.

SA8000 standart sertifikası, şirketteki çalışma koşulları, çocuk iş gücü kullanılıp kullanılmadığı, çalışanların sağlık ve güvenlik koşulları ve çalışma süreleri gibi pek çok alandaki sorumlulukları kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: AA
Türkiye, Zorlu Grubu, Ekonomi
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