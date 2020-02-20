Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor

7 saat önce

Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefiyle yaptıkları iş birliği doğrultusunda araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor, System.String[]

Zorlu Enerji ve Türkiye Petrolleri, elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefiyle yaptıkları iş birliği doğrultusunda araç şarj istasyon sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu Energy Solutions'dan (ZES) yapılan açıklamaya göre, şirket, iş birliği kapsamında Türkiye Petrollerinin üç istasyonuna elektrikli araç şarj soketi yerleştirdi. Bu kapsamda istasyon sayısının 10'a çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, 2018'den itibaren yeni nesil teknoloji faaliyetlerini ZES markasıyla sürdürdüklerini belirterek, bu markayla kurulan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla Türkiye'deki elektrikli araç sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Şu an 38 farklı şehirde ZES'in elektrikli araç şarj istasyonu olduğuna dikkati çeken Salman, hali hazırda 160 lokasyonda bulunan 296 soket sayısını Türkiye Petrolleri istasyonlarında yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak, elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu da hızla artan elektrikli araç üretim ve talebinin Türkiye'de de hızlı bir artış göstereceğini öngördüklerini ve bu nedenle 2019'da şarj istasyonları kurmaya başladıklarını vurgulayarak, "Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefiyle, biz de yatırımlarımızı artırıyor ve bu yıl daha fazla istasyonumuzda elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Türkiye'ye eş zamanlı ulaşabilmek adına, bu konuda mevcut iş ortağımızın yanında, Zorlu Enerji ile de bir anlaşmaya imza atarak daha fazla istasyonumuzda elektrikli araç sahiplerini ağırlamak ve onlara kesintisiz hizmet sunmak için kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Zorlu Grubu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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