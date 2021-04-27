Zorlu Enerji'ye Uluslararası İş Güvenliği Ödülü verildi

Zorlu Enerji, British Safety Council tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) organizasyonunda ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 100'ü aşkın kurumun değerlendirildiği ve sadece 15'inin ödüllendirildiği firmaların arasında yer alan Zorlu Enerji, aldığı bu ödül ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü" ile tescillemiş oldu.

Zorlu Enerji, ???????iş sağlığı güvenliğini kurum kültürü olarak ele alması ve bu konudaki hedefleri ve riskleri kontrol altına alma uygulamalarıyla ???????iş sağlığı güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü almaya hak kazandı.

İlgili yönetmelikler doğrultusunda çalışanlarına işe başlamalarını takiben zorunlu iş sağlığı güvenliği eğitimleri veren şirket, 2020'de 1939 çalışanına, toplam 9 bin 578 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağladı. İş sağlığı ve güvenliği politikasını tüm çalışanlarının katılımını esas alarak hayata geçiren Zorlu Enerji, iş birliği yaptığı yüklenici çalışanlarının tamamına da bu konuda eğitim vererek, söz konusu politika kapsamında ulusal mevzuat ve yükümlülüklerini yerine getirdi.