Zorlu Enerji'ye "Yılın İslami Finansal Anlaşması" ödülü

Zorlu Enerji, en iyi kurumsal ve finansal şirketler ile ihracatçı firmalar ve yatırımcıların belirlendiği Bonds & Loans Türkiye 2021 ödüllerinde "Yılın İslami Finansal Anlaşması" alanında birincilik ödülünü aldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir Sukuk ihracını Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) aracılığıyla Türkiye'de ilk uygulayan şirket Zorlu Enerji, yaptığı 50 milyon liralık ihraç ile, başvuru yapan 100'den fazla firma arasında yılın İslami Finansal Anlaşması alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü Elif Yener, "GFC Media Group tarafından düzenlenen Bonds & Loans Türkiye 2021 ödülleri, Türk bankacılık ve finans sektörünün güçlü yönlerinin vurgulanması ve şirketlerin gelecekte yapacakları ihracat hamlelerine fırsat vermesi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Zorlu Enerji'nin 2018'den bu yana çeşitli alanlarda ilk üç dereceye girdiğini anımsatan Yener, şirketin 'Yılın İslami Finansman İşlemi' ödülünü alan ilk enerji şirketi olduğunun altını çizdi.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise "2020 yılının Haziran ayında değerli iş ortağımız Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracına, 2021 yılının ilk yarısında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı SKA Kira Sertifikasını da ekleyerek bu alandaki yenilikçi yaklaşımımızı bir adım öteye taşıdık. Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Özellikle salgının ve doğal afetlerin tüm dünyada etkilerinin hissedildiği bu süreçte, sürdürülebilirlik kavramı, gündemimizin en önemli konusu haline geldi. Sürdürülebilir sukuk içeriği açısından dünyada ilk olma niteliğine sahip bu ihraçla, yatırım bankacılığı faaliyetlerimize hız kazandırarak, öncü bir misyon üstlenmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.