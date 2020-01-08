Zorlu Gayrimenkul Yönetimi'nden kafeteryanın tavan kaplamasının düşmesiyle ilgili açıklama... - Son Dakika

Zorlu Gayrimenkul Yönetimi, Zorlu Center Meydan Katı'nda yer alan bir kafenin dış alanındaki asma tavan kaplamasının düşmesi sonrası 6 kişinin kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldüğünü ve ayakta tedavi edildiğini açıkladı.

Zorlu Gayrimenkul Yönetimi'nden yapılan açıklamada, son iki gündür İstanbul'da yaşanan çok şiddetli rüzgarın etkileriyle, bugün saat 15.30'da Zorlu Center Meydan Katı'nda yer alan bir kafenin dış alanındaki asma tavan kaplamasının düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülen 6 misafirimizin ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Zorlu Center olarak misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."