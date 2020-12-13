Zorlu hastalığına rağmen yazdığı kitaplarla gençlere yol göstermek istiyor - Son Dakika

Bursa'da sinir sisteminde tahribata yol açan "friedreich ataksisi" hastalığıyla mücadele eden 37 yaşındaki Sevda Gündüz, insanlara ibret olması temennisiyle yazdığı ilk kitabının ardından, ikinci kitabıyla da gençlere örnek olmak istiyor.

Ortaokuldayken, 3 ablasının ardından kendisine de "friedreich ataksisi" teşhisi konulan ve zamanla yürüme yetisini kaybeden Gündüz, keşfettiği yazma yeteneğini geliştirerek ortaya çıkarttığı eserlerini okuyucuyla buluşturdu.

Zorlu hastalığına rağmen umutla hayata tutunan ve kaleme aldığı "Benim hikayem" ve "Hicran" isimli kitaplarıyla insanlara örnek olmayı hedefleyen Gündüz, yazmayı planladığı üçüncü kitabıyla ise insanlara ışık olmak istiyor.

Gündüz, AA muhabirine, yazma isteğinin hep içinde olduğunu ve çocukken ailesine bundan sıklıkla bahsettiğini anlattı.

Hastalığının iç dünyasına dönmesine vesile olduğunu belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Böyle olunca vakti gelince yazdım. Allah razı olsun, 'Bir kitap yaz, sende kabiliyet var' diyerek motive eden dostlarım oldu. Öyle başladım. İlk kitabımda hastalığıma daha çok değindim. 'İnsanlara ibret olsun' dedim. Sabrı, şükrü, tevekkülü anlatmaya uğraştım. İkinci kitabımın da örnek olmasını diliyorum. İnşallah da olacak. Bir kurgu, bir genç kızın Allah aşkını anlatıyor. Allah'ın ipine tutunmasını anlatıyor. İnşallah insanların bir şeyler alacağını umuyorum."

Gündüz, ilk kitabına Yıldırım Belediyesinin destek verdiğini, ikinci kitabının ise Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle baskıya hazırlandığını belirterek, "Yazmak öyle bir şey ki; 'yazayım' deyince yazamıyorsun. Bu içten gelecek. Hani derler ya, 'Yürek konuşmadan el yazmaz, dil konuşmaz' gibi. Ben de öyle, ilham alıyorum. Bazen gece oluyor bu. Gece yarısı yazmamın gerektiği durumlar oluyor ve not alıyorum." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü kitap, ışık olsun"

Kitapları yayınlandıktan sonra çok güzel tepkiler aldığını dile getiren Gündüz, şunları belirtti:

"Hiç olumsuz bir tepki gelmedi. Hayatımı okuyanların, şikayet ettiği durumların aslında hiçbir şey olduğunu anladıklarını öğrendim. Bazıları ikinci kitabı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Bu beni çok memnun etti. Bu yüzden ikinci kitabımı şevkle yazdım. Allah'ın izniyle bir kitap daha yazmak istiyorum ama yakında değil gibi. İlki ibret olsun, ikinciyi örnek olsun diye yazdım, üçüncüsü inşallah ışık olsun diye düşünüyorum."

Kızlarına büyük bir özveriyle bakan anne Selviye Gündüz de en küçük kızı olan Sevda'nın rahatsızlığının, ortaokulu bitirdikten sonra ortaya çıktığını ve bu sebeple okulu bıraktığını anlattı.

Bu hastalıkta ilk aşamada dengesizliğin ortaya çıktığını belirten Gündüz, "Zamanla ilerleyen bir hastalık. Ablalarında yaşadığım için anlamam çok zor olmadı. Tabii ki çok üzüldüm ama 'Allah'ın takdiri' dedim. Sevda'nın hisleri daha değişik, daha kuvvetli." diye konuştu.

Anne Gündüz, bir süre sonra kızının yazmaya başladığını anımsatarak, "Anneciğim, ben olsam hayatımı anlatmam' dedim ona. 'Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok, anne' dedi. 'Üzülecek' diye üzüldüm. Bazen ağlıyordu, bazen yazıyordu. Hastalık ilerledikçe baktım yazdı, duygulandım, mutlu oldum. Bugünlerimize hamdolsun. Bütün evlatlarım hayırlı, Sevda da öyle." dedi.

Yazdığı kitapları ve başarısı nedeniyle kızıyla gurur duyduğunu anlatan Gündüz, "İnşallah iyiliğe vesile olur. Bir anne olarak gece gündüz dualarım böyle evlatlarım için." ifadelerini kullandı.