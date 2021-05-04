Zorlu Holding'den 2050'ye kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefi - Son Dakika

Zorlu Holding'den 2050'ye kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefi

04.05.2021 13:13
Zorlu Holding'den 2050'ye kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefi, System.String[]

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı ve 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi hedefliyor.

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı ve 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding yenilenen dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisini, holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla düzenlediği webinar ile açıkladı.

Bu kapsamda, holding, insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını, "insan odaklı ekosistemler" ve "yenileyici iş modelleri" olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetecek. Grup, bu alandaki hedeflerine, tüm sektörleriyle güç birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi Ömer Yüngül, son 4-5 yıla bakıldığında dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme Zorlu Grubu olarak nasıl cevap vereceklerini daha da net ortaya koyduklarını ifade eden Yüngül, "Yenilenebilir enerjiye, elektrikli araç ekosistemine, akıllı elektronik-beyaz eşyaya, teknik ve akıllı tekstil ürünlerine çok ciddi yatırımlarımız var. Bunları daha karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye doğru taşıyarak şirketlerimiz aracılığıyla dünyada bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de en çok yetkin insan kaynağımıza, çalışma arkadaşlarımızın gücüne ve inovatif bakış açılarıyla yarattıkları artı değere, duyarlılıklarıyla attıkları adımlara, birlikte sahiplendiğimiz vizyona güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2050'ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz"

Zorlu Holding Mali İşler Direktörü (CFO) ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal ise yenileyici iş modelleriyle 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz. Atıklarımızı ise 2030'a kadar yüzde 50 azaltılmayı, 2050'ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar kullanılan suyun yüzde 50'sini, 2050'ye kadar yüzde 100'ünü geri kazanmayı amaçlıyoruz. Kuracağımız insan odaklı ekosistemlerle Grup olarak 2030'a kadar FAVÖK'ümüzün yüzde 1'ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı veren çalışmalara ayırmayı planlıyoruz. 2030'a kadar yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zinciri de hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Zorlu Holding, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Holding'den 2050'ye kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefi - Son Dakika Ekonomi


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