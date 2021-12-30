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Zorlu Holding, Kıvılcımlar Hareketi ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı - Son Dakika

Zorlu Holding, Kıvılcımlar Hareketi ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı

30.12.2021 14:55
Zorlu Holding, Kıvılcımlar Hareketi ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı

Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından düzenlenen 14. Gönülden Ödüller kapsamında, kurumsal gönüllülük programı "Kıvılcımlar Hareketi" ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı.

Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından düzenlenen 14. Gönülden Ödüller kapsamında, kurumsal gönüllülük programı "Kıvılcımlar Hareketi" ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı.

Zorlu Holding açıklamasına göre, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Gönülden Ödüller kapsamında, "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü kazanan Kıvılcımlar Hareketi, 2021 yılında 2 bin 200 saatin üzerinde gönüllülük çalışması gerçekleştirdi.

Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolunda çalışan gönüllülüğünün önemli bir katkı sağlayacağı öngörüsüyle hayata geçirdiği kurumsal gönüllülük programı, 2018 yılından bu yana devam ediyor. 1.600'den fazla gönüllüsü ile bugüne kadar 9 bin saati aşkın çalışma yapan oluşum, toplumsal sorunların çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için "eşitsizliklerin giderilmesi" ve "çevre" olarak belirlenen odak alanları doğrultusunda gönüllülük çalışmaları yürütüyor.

Gönüllülerinin geliştirdiği projelerle etki alanını büyütmeye ve kurum içinde ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam eden Zorlu Holding, yaşanan salgınla çalışmalarına ara vermeyerek geçen yıldan bu yana gönüllülük çalışmalarını çevrim içi ortamda çeşitli iş birlikleri ve yeni programlarla sürdürüyor.

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Zorlu Holding, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu Holding, Kıvılcımlar Hareketi ile 'En Başarılı Gönüllülük Programı' ödülünü aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zorlu Holding, Kıvılcımlar Hareketi ile "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülünü aldı - Son Dakika
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