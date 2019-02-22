Son Dakika Haberleri: Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi

Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi

48 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisinde 10 kişilik gruplar halinde kamp kuran 120 sporcu, son çalışmalarını antrenörler eşliğinde iglo yaparak tamamladı.

İgloların çığ gibi olası kazalarda karda barınmak için iyi bir korunak olduğunu belirten sporcular, yapımının zahmetli ama eğlenceli olduğunu belirtti.

TDF antrenörlerinden Şahap Eryılmaz, yaptığı açıklamada, 6 gün süren eğitimleri sorunsuz bir şeklide tamamladıklarını anlattı.

Sporcuların kış koşullarında barınak yapma ve korunma tekniklerini öğrendiklerini aktaran Eryılmaz, "Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda nasıl iglo yapabileceklerini eğlenerek öğrendiler. Tipi ve kaza gibi sıkıntılı durumlarda bu şekilde barınaklar oluşturup, yardım ekipleri gelene kadar korunaklı bir şekilde kalınabilir." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Hüseyin Başar da eğitimler esnasında birçok konuda yeni teknikler öğrendiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Muş, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:11:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]