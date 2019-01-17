Son Dakika Haberleri: Zorlu Kış Şartlarında Hayvancılık ile Geçim Sağlıyorlar

Zorlu Kış Şartlarında Hayvancılık ile Geçim Sağlıyorlar

1 saat önce

Zorlu kış şartlarında hayvancılık ile geçim sağlıyorlar Bingöl'de çetin geçen kış nedeniyle, hayvancılıkla uğraşanlar, karda ot ve saman vererek beslemeye çalışıyorBİNGÖL - Bingöl'de kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan aileler, her yeri karın kaplaması sebebiyle yazın biçip...

Zorlu kış şartlarında hayvancılık ile geçim sağlıyorlar
Bingöl'de çetin geçen kış nedeniyle, hayvancılıkla uğraşanlar, karda ot ve saman vererek beslemeye çalışıyor

BİNGÖL - Bingöl'de kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan aileler, her yeri karın kaplaması sebebiyle yazın biçip depoladıkları otlarla hayvanlarını besliyorlar.
Bingöl'de etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Yedisu ilçesinde besiciler, hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor. Kış mevsiminin bu yıl etkili olması nedeniyle zaman zaman yem bulmakta sıkıntı çeken besiciler, zorlu hava koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını sürdürmeye çalışıyor.
"Kış aylarında çok zorlanıyoruz"
Yedisu ilçesinde bu sene kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten besici Fatih Abaylı, "Bu sene kış şartları çok çetin geçti. Kış aylarında çok zorlanıyoruz. Ama biz bu zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarımıza ot vererek bakımlarını yapıyoruz. Kar çok olduğu için çilemizde çok oluyor. Yollarımızda sürekli kapanıyor buda bizi daha zor durumda bırakıyor" dedi.
Babasına yardım eden üniversite öğrencisi Özbek Abaylı ise bir yandan üniversite eğitimini tamamladığını bir yandan da besicilik yaptığını aktardı.
Bayburt Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler öğrencisi olduğunu fırsat buldukça memlekete geldiğini aktara Abaylı, "Kış şartları bölgemizde çok ağır geçiyor. Bunca zorluğa rağmen ailemiz bizleri de okutmaya çalışıyor. Bende tatil dönemlerinde gelip onlara yardımcı oluyorum ve hepimiz canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Yedisu, Kar, Bingöl, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Murat Boz, Türk Eğitim Vakfı'na Sessiz Sedasız 250 Bin TL Bağış Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:54:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zorlu Kış Şartlarında Hayvancılık ile Geçim Sağlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]