Son Dakika Haberleri: Zorlu Kış Şartlarında Köylere Elektrik Sağlıyorlar

Zorlu Kış Şartlarında Köylere Elektrik Sağlıyorlar

53 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri Siirt'te özellikle kırsal kesimdeki elektrik arızalarını gidermek için kar yağışı ve tipiye rağmen çalışma yürütüyor.

Zorlu Kış Şartlarında Köylere Elektrik Sağlıyorlar, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri Siirt'te özellikle kırsal kesimdeki elektrik arızalarını gidermek için kar yağışı ve tipiye rağmen çalışma yürütüyor.

Baykan ilçesine bağlı kırsal köylerde çalışma yapan ekipler, kopan yüksek gerilim hatlarını onarıyor, devrilen direklerin yerine yenisini dikiyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye yaklaşık 15 köye enerji sağlayan hatlarda 60'a yakın arıza tespit eden ekipler, direklere tırmanıyor, köylere yeniden enerji iletimini sağlamak için mücadele ediyor.

DEDAŞ İl Müdürü Naci Obut, arızaların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Obut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerin çoğuna ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yeniden enerji verdiklerini söyledi.

İlçe genelinde koptuğu tespit edilen 60'a yakın iletkenin yeniden onarıldığını aktaran Obut, "Ekiplerimiz zorlu kış şartlarına direnmeye çalışıyor. Kar ve tipiden dolayı yıkılan direklerimiz var. Kırsalda ekiplerimiz imkanları elverdiği ölçüde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda birçok köyümüze elektrik sağlamış durumdayız. Kalan 6 köy için de aralıksız arıza tespiti için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Ekiplerin kırsal alanda yaya olarak arızaları tespit ettiğini dile getiren Obut, kentin en ücra köşesine kadar enerji vermek için gece gündüz demeden görev başında olduklarını kaydetti.


"Tabi olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Şu anda kopan iletkenin yerini tespit ettik, ekipleri yönlendirdik ve arızayı gidermeye çalışıyorlar. Enerji vermek için ekip arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını sürdürüyor." diyen Obut, gayretlerinden dolayı ekipte yer alan herkese teşekkür etti.

Obut, arızalara anında müdahale için ekiplerinin hazır beklediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım, Siirt, Kar, Güncel
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