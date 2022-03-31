Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi

31.03.2022 11:23
Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi

Tarım ile hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta köylüler yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla mutluluk yaşıyor.

Tarım ile hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta köylüler yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla mutluluk yaşıyor.

Geniş meralarında hayvancılığın aktif yapıldığı Kağızman ilçesine bağlı Karakuş köyünde kış mevsimi zorlu geçiyor.

Uzun süre etkili olan kar ve soğuk havada binbir zahmetle geçim kaynakları hayvancılığı yapmaya devam eden besicileri, zorlu geçen kış sürecinin ardından şu sıralar tatlı bir telaş sardı.

"Baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen oğlak ve kuzu doğumları, hayvancılıkla geçinenlerin mutluluk kaynağı oldu.

Yavruların sağlıklı dünyaya gelmesi için gebelik sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakan besiciler, kuzu ve oğlaklarını günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Besiciler, oğlak ve kuzulardan karnı doymayanları ise inek sütüyle doldurdukları biberonla besliyor.

"Çocuklar gibi kuzuları da öğün öğün besliyoruz"

Besici Adalet Yıldız, AA muhabirine, geçen yıl kuraklık nedeniyle hayvanların yeteri kadar beslenemediğini ve bu yıl doğumların geç yaşandığını söyledi.

Nisan, mayıs hatta haziranda da doğumlar beklediklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Kuzular doğduğunda annelerinde süt olamayabiliyor, aç kaldıkları için inek sütlerini ısıtıp biberonla veriyoruz. Günde 3-4 defa süt veriyoruz ki kemikleri irileşsin. Sonra da otlağa çıktı mı sütü kesiyoruz. Kuzulara bu sıralar bebek gibi bakıyoruz. Öğün öğün çocuklara nasıl yemek veriyorsak kuzuları da öyle besliyoruz. Yatmadan önce acıkmasınlar diye gelip biberonla sütlerini veriyoruz. Kuzulardan bazıları annesiz ve bizleri gördüklerinde koşup yanımıza geliyorlar."

Turan Yıldız da zorlu bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

İlkbaharda bir metrenin üstünde kar yağdığını ve hayvanlara güçlükle baktıklarını belirten Yıldız, "100'ün üstünde hayvanımız var, kış biraz sert geçiyor ve daha hayvanlarımız içeride. Annesi olmayan, doymayan kuzuları biberonla doyuruyoruz. İneklerden sağdığımız sütü ısıtıp biberonlara koyuyoruz daha sonra kuzulara içiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bayburt'ta veterinerler kar kış demeden kırsaldaki besicilerin hizmetinde Bayburt'ta veterinerler kar kış demeden kırsaldaki besicilerin hizmetinde Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Kağızman, Tarım, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement