Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
4 saat önce
Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.
Zorlu Holding
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23
, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.
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