Son Dakika Haberleri: Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
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Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı

4 saat önce

Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.

Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı , System.String[]
Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 
mayıs, zorlu holding, haziran, Ekonomi
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