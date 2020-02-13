Zorlu köy yolu açma çalışması - Son Dakika

Zorlu köy yolu açma çalışması
6 saat önce
Yüksekova İlçesine bağlı onbaşılar köy yoluna düşen çığı temizlemek için İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla köy yolunu açtı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Yüksekova İlçesine bağlı onbaşılar köy yoluna düşen çığı temizlemek için İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla köy yolunu açtı.
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