Zorlu köy yolu açma çalışması - Son Dakika
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Zorlu köy yolu açma çalışması

6 saat önce

Yüksekova İlçesine bağlı onbaşılar köy yoluna düşen çığı temizlemek için İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla köy yolunu açtı.

Yüksekova İlçesine bağlı onbaşılar köy yoluna düşen çığı temizlemek için İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla köy yolunu açtı.

Zorlu köy yolu açma çalışması

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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